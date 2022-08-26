Нічні ракетні удари по Харківської області: є загиблий

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ.
Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.
Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.
Нагадуємо, 25 серпня ворог завдав удару по селу Леб'яже Чугуївського району Харківської області. Загинув 62-річний чоловік, його 41-річна дружина отримала поранення.
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