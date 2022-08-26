    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічні ракетні удари по Харківської області: є загиблий
26.08.2022  09:30   Рита Парфенова

Нічні ракетні удари по Харківської області: є загиблий

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ.

Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.

Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.

Нагадуємо, 25 серпня ворог завдав удару по селу Леб'яже Чугуївського району Харківської області. Загинув 62-річний чоловік, його 41-річна дружина отримала поранення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Надзвичайні події Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області 25.08 Надзвичайні події Уночі ворог випустив по Харкову дві ракети 24.08 Надзвичайні події Подробиці нічних ракетних ударів по Харкову розповіли в ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 