26.08.2022 09:30 Рита Парфенова

Нічні ракетні удари по Харківської області: є загиблий

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ.

Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.



Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.

Нагадуємо, 25 серпня ворог завдав удару по селу Леб'яже Чугуївського району Харківської області. Загинув 62-річний чоловік, його 41-річна дружина отримала поранення.