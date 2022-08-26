    
Главная Новини Харкова Медицина В Україні наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом
26.08.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

В Україні наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом

Електронні рецепти на наркотичні лікарські засоби – ще один крок у цифровізації медичної сфери.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Як зазначає Міністерство охорони та здоров’я України, в країні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.
 
Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року. 
 
Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.
 
Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
 
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
 
Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.
 
Нагадаємо, дві вакцини від COVID-19 змінили назву.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Медицина Украинцы будут получать электронные рецепты для покупки антибиотиков 16.06 Lifestyle Какие продукты придадут блюдам с молодым картофелем необычный вкус 30.01 Кулінарні рецепти История появления салата Оливье и его первоначальный рецепт
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 