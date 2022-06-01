01.06.2022 09:34 Рита Парфенова

Президентскую помощь снова выдают в Харькове

В Харькове возобновили выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщила заместитель председателя Харьковской ОВА Вита Ковальская, гуманитарка поступила из Днепра, Тернополя и Киевской области, передает РЕДПОСТ.



31 мая на Харьковщину прибыло три вагона с продуктовыми наборами. В Харькове они поступают на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", от 12 до 15 тысяч продуктовых наборов ежедневно.



По словам Ковальской, в области уже раздали около 800 тысяч продуктовых наборов. Всего в помощи нуждаются 1 млн 900 тыс. человек.

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«Самый низкий процент выдачи продуктовых наборов, конечно, в Харькове. Мы на сегодня раздали только 200 тыс. упаковок, в то время как потребность составляет 1 млн 200 тыс. Это связано с тем, что сейчас замедлились поставки продуктовых наборов. Так что все, что приходит – сразу отдаем», - отметила Вита Ковальская.



Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области в возрасте от 6 лет, независимо от места регистрации. В Харькове для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте. Также можно получить пособие в порядке "живой очереди". В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.