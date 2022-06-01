    
Главная Новости Харькова Общество Президентскую помощь снова выдают в Харькове
01.06.2022  09:34   Рита Парфенова

Президентскую помощь снова выдают в Харькове

В Харькове возобновили выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.


kharkivoda.gov.ua

пакет каждому гражданину

Как сообщила заместитель председателя Харьковской ОВА Вита Ковальская, гуманитарка поступила из Днепра, Тернополя и Киевской области, передает РЕДПОСТ.

31 мая на Харьковщину прибыло три вагона с продуктовыми наборами. В Харькове они поступают на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", от 12 до 15 тысяч продуктовых наборов ежедневно.

По словам Ковальской, в области уже раздали около 800 тысяч продуктовых наборов. Всего в помощи нуждаются 1 млн 900 тыс. человек.

Читайте также: Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи 1 июня.

«Самый низкий процент выдачи продуктовых наборов, конечно, в Харькове. Мы на сегодня раздали только 200 тыс. упаковок, в то время как потребность составляет 1 млн 200 тыс. Это связано с тем, что сейчас замедлились поставки продуктовых наборов. Так что все, что приходит – сразу отдаем», - отметила Вита Ковальская.

Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области в возрасте от 6 лет, независимо от места регистрации. В Харькове для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте. Также можно получить пособие в порядке "живой очереди". В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 1 июня 31.05 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 31 мая 30.05 Общество В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 