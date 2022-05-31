31.05.2022 11:16 Рита Парфенова

От обстрела оккупантов погиб 12-летний ребенок: сводка ХОВА на 31 мая

Утренние обстрелы населенных пунктов Харьковщины унесли жизни двух мирных жителей.



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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 31 мая, передает РЕДПОСТ.

По его словам, российские оккупанты обстреляли утром 31 мая село Ивановка, Изюмского района. Там погиб 12-летний ребенок, еще один человек получил ранение. При обстреле города Золочев погибла женщина.

Глава ХОВА уточнил, что за прошедшие сутки враг обстреливал два района Харькова - Основянский и Киевский. Также нанес удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области.

В результате этих обстрелов погибли трое мирных жителей: женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевского района. 14 человек получили ранения. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадало 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет.

Напомним, прокуратура начала расследование по факту обстрела девяти улиц в Киевском районе Харькова.





