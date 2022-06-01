Враг отремонтировал железнодорожный мост под Купянском для переброски сил

Российские войска сосредотачивают усилия для наступления на Донецком направлении.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Отмечается, что на Донецкм направлении противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.
Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.
С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.
В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.
На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о неудачной попытке штурма российскими войсками в районе населенного пункта Долгенькое, в результате которого которого враг отошел на ранее занятые позиции.
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