01.06.2022 11:15 Рита Парфенова

Враг отремонтировал железнодорожный мост под Купянском для переброски сил

Российские войска сосредотачивают усилия для наступления на Донецком направлении.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что на Донецкм направлении противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.



В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.



На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о неудачной попытке штурма российскими войсками в районе населенного пункта Долгенькое, в результате которого которого враг отошел на ранее занятые позиции.