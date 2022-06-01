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01.06.2022  11:15   Рита Парфенова

Враг отремонтировал железнодорожный мост под Купянском для переброски сил

Российские войска сосредотачивают усилия для наступления на Донецком направлении.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что на Донецкм направлении противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.  Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о неудачной попытке штурма российскими войсками в районе населенного пункта Долгенькое, в результате которого которого враг отошел на ранее занятые позиции.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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