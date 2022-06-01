Пожар в Харькове: на Салтовке горит жилой дом

Причина возгорания выясняется.
О пожаре в Харькове сообщили социальные сети, передает РЕДПОСТ
«На Академика Павлова горит квартира на 6 этаже», – говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших нет. Официальная информация о причинах пожара в 12-этежном жилом доме в район станции метро "Героев Труда" выясняется.
Напомним, за прошедшие сутки спасатели 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, семь из которых были вызваны вражескими обстрелами.
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