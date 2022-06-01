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01.06.2022  10:29   Рита Парфенова

Пожар в Харькове: на Салтовке горит жилой дом

Причина возгорания выясняется.

Пожар в Харькове: на Салтовке горит жилой дом

О пожаре в Харькове сообщили социальные сети, передает РЕДПОСТ

«На Академика Павлова горит квартира на 6 этаже», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших нет. Официальная информация о причинах пожара в 12-этежном жилом доме в район станции метро "Героев Труда" выясняется.

Напомним, за прошедшие сутки спасатели 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, семь из которых были вызваны вражескими обстрелами.

 

Тэги:  пожар, харьков
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