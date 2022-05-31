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31.05.2022  08:17   Рита Парфенова

Враг штурмовал населенный пункт в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое ргоссиййскими войсками успеха не имела.


facebook.com/GeneralStaff.ua

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ. Отмечаеся подготовка противника к наступлению, в частности изучение им путей переброски вооружения и оевой техники.

Активые действия противника в Харьковском направлении не замечены. Продолжается обстрел населенныых пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки ударам подвергалась гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в районе населенного пункта Долгенькое авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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