Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 31 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений.
Весна завершается летней погодой. После дневной жары может пойти дождь.
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