31.05.2022 09:17 Рита Парфенова

Спасатели тушили четыре пожара после обстрела жилого района Харькова: сводка ГСЧС на 31 мая

После обстрела Киевского района Харькова днем 30 мая спасатели ликвидировали четыре пожара.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 30 мая.

Обстрел Киевского района города произошел около четырех часов дня 30 мая. Удар пришелся на частный сектор и гаражный кооператив на поселке Жуковского. В результате сразу по четырем адресам вспыхнули пожары. Горели 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 гаражных бокса и 4 авто. Общая площадь данных пожаров составила более 800 кв. На тушение выезжали более 10 пожарно-спасательных отделений из Киевского, Шевченковского и Салтовского районов. Подарные бороись с огнем под угрозой повторных обстрелов. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 19:05.





Кроме этого, спасатели ликвидировали пожары, вызванные обстрелами, в Чугуевском и Богодуховском районах области.



Всего за сутки с 30 по 31 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

9 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами, 2 по другим причинам);

4 - для оказания помощи населению;

3 - для оказания помощи коммунальным болезням в ликвидации последствий обстрелов;

2 - для проведения аварийно-спасательных и инженерных работ;

4 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 40 вражеских боеприпасов.



Напомним, 30 мая оккупанты обстреляли девять улиц в Киевском районе Харькова. В результате обстрела ранены трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин.