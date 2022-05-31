Спасатели тушили четыре пожара после обстрела жилого района Харькова: сводка ГСЧС на 31 мая

После обстрела Киевского района Харькова днем 30 мая спасатели ликвидировали четыре пожара.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 30 мая.
Обстрел Киевского района города произошел около четырех часов дня 30 мая. Удар пришелся на частный сектор и гаражный кооператив на поселке Жуковского. В результате сразу по четырем адресам вспыхнули пожары. Горели 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 гаражных бокса и 4 авто. Общая площадь данных пожаров составила более 800 кв. На тушение выезжали более 10 пожарно-спасательных отделений из Киевского, Шевченковского и Салтовского районов. Подарные бороись с огнем под угрозой повторных обстрелов. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 19:05.
Кроме этого, спасатели ликвидировали пожары, вызванные обстрелами, в Чугуевском и Богодуховском районах области.
Всего за сутки с 30 по 31 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 40 вражеских боеприпасов.
Напомним, 30 мая оккупанты обстреляли девять улиц в Киевском районе Харькова. В результате обстрела ранены трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин.
Комментариев: 0
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений.
Весна завершается летней погодой. После дневной жары может пойти дождь.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажность:
давление:
ветер: