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30.05.2022  08:28   Рита Парфенова

Украинская авиация уничтожила противника в Харьковской области

Уничтожены боевая техника, склад боеприпасов и живая сила противника.

штурмовики Су-25

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На севере и северо-востоке Харьковской области российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов. За прошлые сутки противник обстрелял Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русскую Лозовую, Питомник, Борщевую и Победу.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

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Враг продолжает доукомплектовывать понесшие потери подразделения. Во временно занятые населенные пункты перемещено более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

Ударная авиация ВСУ нанесла воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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