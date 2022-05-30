Под Харьковом произошел крупный пожар после обстрела оккупантов: сводка ГСЧС на 30 мая

Шесть раз за прошедшие сутки спасателей ГСЧС вызывали на тушение пожаров, произошедших после вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 30 мая.
Четыре пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском районе области, по одному - в Чугуевском и Изюмском районах. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.
Так, около семи часов вечера 29 мая была обстреляна Циркуновская община Харьковского района. После попадания снаряда возник пожар в частном домовладении - горели дом, гараж и автомобиль на площади 450 м.кв. Пожар был потушен силами ГСЧС.
Всего за сутки с 29 по 30 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 99 вражеских боеприпасов.
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