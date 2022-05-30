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30.05.2022  08:45   Рита Парфенова

Под Харьковом произошел крупный пожар после обстрела оккупантов: сводка ГСЧС на 30 мая

Шесть раз за прошедшие сутки спасателей ГСЧС вызывали на тушение пожаров, произошедших после вражеских обстрелов.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 30 мая.

Четыре пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском районе области, по одному - в Чугуевском и Изюмском районах. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.

Так, около семи часов вечера 29 мая была обстреляна Циркуновская община Харьковского района. После попадания снаряда возник пожар в частном домовладении - горели дом, гараж и автомобиль на площади 450 м.кв. Пожар был потушен силами ГСЧС.

Пожар после обстрела села Циркуны Харковской области

Всего за сутки с 29 по 30 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:

  • 9 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами и 2 по другим причинам);
  • 4 - для оказания помощи населению;
  • 6 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 99 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 29 мая.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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