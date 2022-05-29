29.05.2022 08:26 Рита Парфенова

Харьков на утро 29 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки в Харьковской области произошло девять пожаров, вызванных обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 29 мая.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (6), Чугуевском (2) и Богодуховском (1) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.



Около 11:00 враг нанес обстрелы по с. Циркуны, Харьковского района области. Спасатели вызывались на тушение 5 пожаров по разным адресам. Горели частные жилые дома, общая площадь пожара составила 560 кв. К счастью, все они не набрали значительных масштабов и были оперативно ликвидированы.



В 14:11 начался обстрел жилого массива в г. Чугуеве. Горели 4 гаража и легковой автомобиль. Площадь пожара составила 150 кв. м. Чтобы погасить пламя полностью, спасателям понадобилось 3 часа. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал владелец одного из гаражей, мужчина 1957 года рождения. Он получил ожоги лица I ст., от госпитализации отказался.



Всего за сутки с 28 по 29 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 25 оперативных выездов, из которых:

19 - на ликвидацию пожаров (9 пожаров, вызванных обстрелами, и 1 - произошедших по другим причинам);

3 - для проведения аварийно-спасательных работ,

2 - для оказания помощи населению и коммунальщикам,

1 - другие выезды.

Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных жилых домах Шевченковского и Салтовского районов города Харькова. Кроме того, еще в Основянском районе спасатели оказывали помощь коммунальным службам проводить разборку завалов в школе.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 42 вражеских боеприпаса.