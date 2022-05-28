Ночью рашисты обстреляли район Харькова: сводка ГСЧС на 28 мая

За сутки в Харькове и области произошло восемь пожаров, вызванных обстрелами.
Около 00:25 начался обстрел частного сектора в Малой Даниловке Киевского района города Харькова. В резльтате вспыхнуло два пожара, на ликвидацию которых вызывались спасатели. Горел дом на площади 200 кв. и хозяйственная постройка на площади пожара 60 кв.м. по разным адресам. Оба пожара были оперативно ликвидированы.
Всего за сутки с 27 по 28 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выезда, из которых:
Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных жилых домах Киевского, Слободского, Основянского и Новобаварского районах города Харькова.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 60 вражеских боеприпасов.
Напомним, за сутки с 26 по 27 мая в Харькове и области произошло 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
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