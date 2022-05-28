28.05.2022 08:33 Рита Парфенова

Ночью рашисты обстреляли район Харькова: сводка ГСЧС на 28 мая

За сутки в Харькове и области произошло восемь пожаров, вызванных обстрелами.



t.me/DSNS_Kharkiv

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 мая.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском районе Харькова. По области вражеские обстрелы вызвали два пожара в Харьковском районе, два в Чугуевском, по одному в Богодуховском и Изюмском районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, общежитие и т.д.

Около 00:25 начался обстрел частного сектора в Малой Даниловке Киевского района города Харькова. В резльтате вспыхнуло два пожара, на ликвидацию которых вызывались спасатели. Горел дом на площади 200 кв. и хозяйственная постройка на площади пожара 60 кв.м. по разным адресам. Оба пожара были оперативно ликвидированы.

Всего за сутки с 27 по 28 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выезда, из которых:

17 - на ликвидацию пожаров (8 вызванных обстрелами и 9 по другим причинам);

4 - для проведения аварийно-спасательных работ,

3 — для оказания помощи населению и коммунальщикам.

Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных жилых домах Киевского, Слободского, Основянского и Новобаварского районах города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 60 вражеских боеприпасов.

Напомним, за сутки с 26 по 27 мая в Харькове и области произошло 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.