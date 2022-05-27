В Харькове после обстрела Павлова Поля вспыхнули четыре пожара, - ГСЧС

В течение суток спасатели 14 паз выезжали на пожары, вызванные обстрелами.
С 15:00 начался обстрел жилого массива в районе Павлова поля в Харькове. Спасатели вызывались на тушение 4 пожаров в данном районе. К счастью, все они не набрали значительных масштабов и были оперативно ликвидированы.
За сутки с 26 по 27 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 оперативных выезда, из которых:
Аварийно-спасательные работы производились в разрушенном жилом доме Киевского района города Харькова. Кроме того, еще по трем адресам в Киевском, Слободском и Холодногорском районах спасатели оказывали помощь коммунальным службам проводить разборку завалов.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 8 вражеских боеприпасов.
Напомним, в результате обстрела 26 мая 2022 года Шевченковского района Харькова погибли 8 мирных жителей, 17 человек получили ранения.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: