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27.05.2022  08:11   Рита Парфенова

В Харькове после обстрела Павлова Поля вспыхнули четыре пожара, - ГСЧС

В течение суток спасатели 14 паз выезжали на пожары, вызванные обстрелами.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 27 мая.
 
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в городе и области. В Харькове четыре пожара вспыхнули в Шевченковском районе, три - в Киевском и один в Холодногорском. В области по два пожара произошли в  Харьковском и Чугуевском районах, по одному пожару случилось в Богодуховском и Изюмском районах. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, запасы грубых кормов, автомобили, МАФ, общежитие и т.д.

С 15:00 начался обстрел жилого массива в районе Павлова поля в Харькове. Спасатели вызывались на тушение 4 пожаров в данном районе. К счастью, все они не набрали значительных масштабов и были оперативно ликвидированы.

За сутки с 26 по 27 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 оперативных выезда, из которых:

  • 23 – на ликвидацию пожаров (14 вызванных обстрелами и 9 по другим причинам)
  • 1 – для проведения аварийно-спасательных работ,
  • 5 – для оказания помощи населению и коммунальщикам,
  • 4 – другие выезды.

Аварийно-спасательные работы производились в разрушенном жилом доме Киевского района города Харькова. Кроме того, еще по трем адресам в Киевском, Слободском и Холодногорском районах спасатели оказывали помощь коммунальным службам проводить разборку завалов.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 8 вражеских боеприпасов.

Напомним, в результате обстрела 26 мая 2022 года Шевченковского района Харькова погибли 8 мирных жителей, 17 человек получили ранения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, пожар, харьков
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