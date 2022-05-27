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27.05.2022  08:28   Рита Парфенова

На Салтовку пошло метро

Движение поездов по Салтовской линии в Харькове полностью восстановлено


facebook.com/metro.kh

Как сообщает РЕДПОСТ со сссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена, с 27 мая станции «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» Салтовской линии метрополитена возобновили работу по приему и перевозке пассажиров.

Станция «Госпром» Алексеевской линии по-прежнему работает только в качестве пересадочного узла.

Кроме этого, граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей города находиться в безопасных местах и сообщил, что движение поездов в метро останавливаться не будет, но на станциях выделят специальные сектора, где люди смогут разместиться и переждать бомбардировку.

Также напомним, что после запуска метро в Харькове с 27 мая изменены несколько маршрутов общественного транспорта.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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