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26.05.2022  16:23   Дмитрий Колоней

В метро Харькова выделят спецсектора, в которых люди смогут переждать обстрелы

Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей города находиться в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова обратился к жителям города: 
 
"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку.
 
Сейчас самое важное сохранить жизни. Будьте осторожны, берегите себя!"
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, обстрелы, метро
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