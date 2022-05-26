26.05.2022 16:23 Дмитрий Колоней

В метро Харькова выделят спецсектора, в которых люди смогут переждать обстрелы

Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей города находиться в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова обратился к жителям города:

"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку.

Сейчас самое важное сохранить жизни. Будьте осторожны, берегите себя!"