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26.05.2022  16:02   Рита Парфенова

Отвечайте на ракеты смехом: работы украинских карикатуристов показали в скандальном журнале (фото)

Свой свежий номер французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил Украине.


Работы украинских карикатуристов показали в журнале Charlie Hebdo



В выпуске журнала от 25 мая представлены около двух десятков работ украинских карикатуристов, сообщает РЕДПОСТ.

Украинский номер озаглавлен: «Отвечайте на ракеты смехом».

Работы украинских карикатуристов показали в журнале Charlie Hebdo

В издании отмечают, что на этот шаг они пошли в знак солидарности с украинскими коллегами, которые делают дальше свое дело, несмотря на войну.

Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки «Русский военный корабль, иди нахуй», проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Работы украинских карикатуристов показали в журнале Charlie Hebdo Работы украинских карикатуристов показали в журнале Charlie Hebdo

Редакция Charlie Hebdo комментирует, что украинские карикатуры «очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора».

Напомним, работники КП «Харьковские тепловые сети» предприятия украшают рисунками сказочных героев вентиляционные шахты.

Источник:   Charlie Hebdo
 Тэги:  карикатура, украина, агрессия россии
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