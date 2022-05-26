26.05.2022 16:02 Рита Парфенова

Отвечайте на ракеты смехом: работы украинских карикатуристов показали в скандальном журнале (фото)

Свой свежий номер французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил Украине.











В выпуске журнала от 25 мая представлены около двух десятков работ украинских карикатуристов, сообщает РЕДПОСТ.

Украинский номер озаглавлен: «Отвечайте на ракеты смехом».





В издании отмечают, что на этот шаг они пошли в знак солидарности с украинскими коллегами, которые делают дальше свое дело, несмотря на войну.



Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки «Русский военный корабль, иди нахуй», проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Редакция Charlie Hebdo комментирует, что украинские карикатуры «очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора».

Напомним, работники КП «Харьковские тепловые сети» предприятия украшают рисунками сказочных героев вентиляционные шахты.