Отвечайте на ракеты смехом: работы украинских карикатуристов показали в скандальном журнале (фото)

Свой свежий номер французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил Украине.
В выпуске журнала от 25 мая представлены около двух десятков работ украинских карикатуристов, сообщает РЕДПОСТ.
Украинский номер озаглавлен: «Отвечайте на ракеты смехом».
В издании отмечают, что на этот шаг они пошли в знак солидарности с украинскими коллегами, которые делают дальше свое дело, несмотря на войну.
Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки «Русский военный корабль, иди нахуй», проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.
Редакция Charlie Hebdo комментирует, что украинские карикатуры «очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора».
Напомним, работники КП «Харьковские тепловые сети» предприятия украшают рисунками сказочных героев вентиляционные шахты.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: