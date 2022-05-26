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26.05.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Найти работу будет легче: создается единая база вакансий

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Государственная служба занятости, Министерство экономики Украины и  5 крупнейших сайтов по трудоустройству -: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua объединились для создания единой базы с вакансиями.
 
“Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности», – отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
 
Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.
 
Тэги:  база вакансий, украина
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