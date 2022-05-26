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26.05.2022  16:45   Рита Парфенова

СOVID и бустер: где в Харькове можно сделать прививку

В Харьковской области можно вакцинироваться от COVID-19 в 39 заведениях здравоохранения

https://redpost.com.ua/news/1244320-skolko-novyih-sluchaev-covid-19-vyiyavili-v-harkove-na-26-maya

Для профилактики коронавирусной болезни в Харковскую область доставили более 4 тысяч доз вакцины Comirnati/Pfizer. Житлей города и области просят по возмодноси вакцинироваться, переает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения ХОВА.

Как отметили в Департаменте, за три месяца росийского вторжения на Харьковщине выявлено 1 658 случаев заболевания и зарегистрирована 191 смерть из-за коронавирусного заболевания. А вакцинация является действенным методом предотвратить заболевание или минимизировать его последствия.

Получить прививку можно в 39 лечебных заведениях Харькова и области.

В Харькове:

  1. Областная детская инфекционная клиническая больница;
  2. Областная клиническая инфекционная больница;
  3. Клиника Your baby;
  4. Городская поликлиника №3;
  5. Городская поликлиника №11;
  6. Городская поликлиника №17;
  7. Городская поликлиника №18;
  8. Городская поликлиника №19;
  9. Городская поликлиника №22;
  10. Городская поликлиника №24;
  11. Городская поликлиника №25;
  12. Городская больница №3;
  13. Городская клиническая больница №27;
  14. Городская студенческая больница;
  15. Городская детская поликлиника №2;
  16. Городская детская поликлиника №12;
  17. Городская детская поликлиника №14;
  18. Городская детская поликлиника №15;
  19. Городская детская поликлиника №23
  20. Городская детская клиническая больница №24.

В Харьковской области

  1. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Донецкого поселкового совета» Изюмского района;
  2. КНП «Близнюковская центральная районная больница»;
  3. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Богодуховского городского совета»;
  4. КНП «Валковский центр первичной медико-санитарной помощи»;
  5. КНП Солоницевского поселкового совета «Медицинский центр «Здоровье+» Харьковского района»;
  6. КНП Кегичевского поселкового совета «Центр первичной медико-санитарной помощи»;
  7. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Коломакского поселкового совета»;
  8. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Краснокутского поселкового совета»;
  9. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Нововодолажского поселкового совета;
  10. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Староверовского поселкового совета;
  11. КНП «Первомайский центр первичной медико-санитарной помощи»;
  12. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Сахновщинского поселкового совета»;
  13. КНП Мерефянского городского совета «Мерефянская центральная районная больница»;
  14. КНП Южного городского совета «Центр первичной медицинской помощи №1 Харьковского района»;
  15. КНП Песочинского поселкового совета «Центр первичной медицинской помощи №2 Харьковского района»;
  16. КНП Харьковского районного совета «Центр первичной медицинской помощи №4 Харьковского района»;
  17. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Люботинского городского совета;
  18. КП «Люботинская центральная городская больница»;
  19. ООО «Медицинские технологии современности» пгт Песочин;

Напомним, сколько случаев заражения коронавирусом диагностировали за предыдущие сутки в Харькове и области.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  коронавирус, харьков
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