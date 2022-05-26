26.05.2022 16:45 Рита Парфенова
СOVID и бустер: где в Харькове можно сделать прививку
В Харьковской области можно вакцинироваться от COVID-19 в 39 заведениях здравоохранения
Для профилактики коронавирусной болезни в Харковскую область доставили более 4 тысяч доз вакцины Comirnati/Pfizer. Житлей города и области просят по возмодноси вакцинироваться, переает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения ХОВА.
Как отметили в Департаменте, за три месяца росийского вторжения на Харьковщине выявлено 1 658 случаев заболевания и зарегистрирована 191 смерть из-за коронавирусного заболевания. А вакцинация является действенным методом предотвратить заболевание или минимизировать его последствия.
Получить прививку можно в 39 лечебных заведениях Харькова и области.
В Харькове:
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Областная детская инфекционная клиническая больница;
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Областная клиническая инфекционная больница;
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Клиника Your baby;
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Городская поликлиника №3;
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Городская поликлиника №11;
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Городская поликлиника №17;
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Городская поликлиника №18;
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Городская поликлиника №19;
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Городская поликлиника №22;
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Городская поликлиника №24;
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Городская поликлиника №25;
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Городская больница №3;
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Городская клиническая больница №27;
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Городская студенческая больница;
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Городская детская поликлиника №2;
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Городская детская поликлиника №12;
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Городская детская поликлиника №14;
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Городская детская поликлиника №15;
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Городская детская поликлиника №23
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Городская детская клиническая больница №24.
В Харьковской области
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Донецкого поселкового совета» Изюмского района;
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КНП «Близнюковская центральная районная больница»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Богодуховского городского совета»;
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КНП «Валковский центр первичной медико-санитарной помощи»;
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КНП Солоницевского поселкового совета «Медицинский центр «Здоровье+» Харьковского района»;
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КНП Кегичевского поселкового совета «Центр первичной медико-санитарной помощи»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Коломакского поселкового совета»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Краснокутского поселкового совета»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Нововодолажского поселкового совета;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Староверовского поселкового совета;
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КНП «Первомайский центр первичной медико-санитарной помощи»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Сахновщинского поселкового совета»;
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КНП Мерефянского городского совета «Мерефянская центральная районная больница»;
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КНП Южного городского совета «Центр первичной медицинской помощи №1 Харьковского района»;
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КНП Песочинского поселкового совета «Центр первичной медицинской помощи №2 Харьковского района»;
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КНП Харьковского районного совета «Центр первичной медицинской помощи №4 Харьковского района»;
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Люботинского городского совета;
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КП «Люботинская центральная городская больница»;
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ООО «Медицинские технологии современности» пгт Песочин;
Напомним, сколько случаев заражения коронавирусом диагностировали за предыдущие сутки в Харькове и области.
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