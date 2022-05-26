26.05.2022 16:45 Рита Парфенова

СOVID и бустер: где в Харькове можно сделать прививку

В Харьковской области можно вакцинироваться от COVID-19 в 39 заведениях здравоохранения

Для профилактики коронавирусной болезни в Харковскую область доставили более 4 тысяч доз вакцины Comirnati/Pfizer. Житлей города и области просят по возмодноси вакцинироваться, переает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения ХОВА.

Как отметили в Департаменте, за три месяца росийского вторжения на Харьковщине выявлено 1 658 случаев заболевания и зарегистрирована 191 смерть из-за коронавирусного заболевания. А вакцинация является действенным методом предотвратить заболевание или минимизировать его последствия.



Получить прививку можно в 39 лечебных заведениях Харькова и области.

В Харькове:

Областная детская инфекционная клиническая больница; Областная клиническая инфекционная больница; Клиника Your baby; Городская поликлиника №3; Городская поликлиника №11; Городская поликлиника №17; Городская поликлиника №18; Городская поликлиника №19; Городская поликлиника №22; Городская поликлиника №24; Городская поликлиника №25; Городская больница №3; Городская клиническая больница №27; Городская студенческая больница; Городская детская поликлиника №2; Городская детская поликлиника №12; Городская детская поликлиника №14; Городская детская поликлиника №15; Городская детская поликлиника №23 Городская детская клиническая больница №24.

В Харьковской области

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Донецкого поселкового совета» Изюмского района; КНП «Близнюковская центральная районная больница»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Богодуховского городского совета»; КНП «Валковский центр первичной медико-санитарной помощи»; КНП Солоницевского поселкового совета «Медицинский центр «Здоровье+» Харьковского района»; КНП Кегичевского поселкового совета «Центр первичной медико-санитарной помощи»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Коломакского поселкового совета»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Краснокутского поселкового совета»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Нововодолажского поселкового совета; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Староверовского поселкового совета; КНП «Первомайский центр первичной медико-санитарной помощи»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Сахновщинского поселкового совета»; КНП Мерефянского городского совета «Мерефянская центральная районная больница»; КНП Южного городского совета «Центр первичной медицинской помощи №1 Харьковского района»; КНП Песочинского поселкового совета «Центр первичной медицинской помощи №2 Харьковского района»; КНП Харьковского районного совета «Центр первичной медицинской помощи №4 Харьковского района»; КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Люботинского городского совета; КП «Люботинская центральная городская больница»; ООО «Медицинские технологии современности» пгт Песочин;

Напомним, сколько случаев заражения коронавирусом диагностировали за предыдущие сутки в Харькове и области.