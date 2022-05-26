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26.05.2022  11:20   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 мая

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 341 человек. Выздоровело 289 623 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 668 человек.

Коронавирус Харьковская область

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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