26.05.2022 11:20 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 мая



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 341 человек. Выздоровело 289 623 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 668 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 мая.