26.05.2022 10:55 Виталий Хиневич

В районе Северной Салтовки восстанавливают газоснабжение

Специалисты провели ремонтные работы газопровода.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, в результате российского удара был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм в районе Северной Салтовки.

После того, как военнослужащие ВСУ и работники ГСЧС разминировали территории, газовщики получили доступ к участку и сразу приступили к работам. Для ремонта рабочие использовали специализированную технику. В результате полностью уничтоженная часть газопровода была заменена.

Как отметили в АО «Харьковгоргаз», ремонтные работы будут продолжаться.

«Некоторое время уйдет на обследование и полную ликвидацию последствий вражеских обстрелов на всех близлежащих газопроводах. Вручную необходимо проверить все внутридомовые газопроводы на плотность и герметичность. Возобновление газоснабжения будет происходить при безопасных для жителей района условиях», - отметили в компании.