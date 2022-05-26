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26.05.2022  10:55   Виталий Хиневич

В районе Северной Салтовки восстанавливают газоснабжение

Специалисты провели ремонтные работы газопровода.

Газоснабжение Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, в результате российского удара был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм в районе Северной Салтовки.
 
После того, как военнослужащие ВСУ и работники ГСЧС разминировали территории, газовщики получили доступ к участку и сразу приступили к работам. Для ремонта рабочие использовали специализированную технику. В результате полностью уничтоженная часть газопровода была заменена.
 
Как отметили в АО «Харьковгоргаз», ремонтные работы будут продолжаться.
 
«Некоторое время уйдет на обследование и полную ликвидацию последствий вражеских обстрелов на всех близлежащих газопроводах. Вручную необходимо проверить все внутридомовые газопроводы на плотность и герметичность. Возобновление газоснабжения будет происходить при безопасных для жителей района условиях», - отметили в компании.
 
Напомним, на Салтовке продолжают восстанавливать электроснабжение.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков, газ
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