22.05.2022 14:00 Виталий Хиневич

На Салтовке продолжают восстанавливать электроснабжение

Энергетики продолжают проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

Сообщается, что ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в районах Харькова, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.

В частности, электроэнергия была подана еще в 13 жилых домов на Северной Салтовке.

"Мы видим, как вместе с электричеством в этот район возвращается жизнь. Каждый день мы наблюдаем, как люди возвращаются в свои дома и как радуются, что есть свет. Это лучшее вознаграждение за наш труд. И мы не остановимся, пока не возобновим электроснабжение для каждого, кто его ждет", - отметили в облэнерго.

Также энергетикам удалось подключить котельную "Северная-1" и пожарное депо.