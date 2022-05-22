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22.05.2022  14:00   Виталий Хиневич

На Салтовке продолжают восстанавливать электроснабжение

Энергетики продолжают проводить ремонтные работы.

Салтовка Харьков электричество
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".
 
Сообщается, что ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в районах Харькова, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов. 
 
В частности, электроэнергия была подана еще в 13 жилых домов на Северной Салтовке.
 
"Мы видим, как вместе с электричеством в этот район возвращается жизнь. Каждый день мы наблюдаем, как люди возвращаются в свои дома и как радуются, что есть свет. Это лучшее вознаграждение за наш труд. И мы не остановимся, пока не возобновим электроснабжение для каждого, кто его ждет", - отметили в облэнерго.
 
Также энергетикам удалось подключить котельную "Северная-1" и пожарное депо.
 
Напомним, бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сложных условиях успешно выполняют ответственное задание по возобновлению подачи воды жителям города.
 
Источник:   АО "Харьковоблэнерго"
 Тэги:  жкх, харьков
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