22.05.2022 14:00 Виталий Хиневич
На Салтовке продолжают восстанавливать электроснабжение
Энергетики продолжают проводить ремонтные работы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".
Сообщается, что ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в районах Харькова, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.
В частности, электроэнергия была подана еще в 13 жилых домов на Северной Салтовке.
"Мы видим, как вместе с электричеством в этот район возвращается жизнь. Каждый день мы наблюдаем, как люди возвращаются в свои дома и как радуются, что есть свет. Это лучшее вознаграждение за наш труд. И мы не остановимся, пока не возобновим электроснабжение для каждого, кто его ждет", - отметили в облэнерго.
Также энергетикам удалось подключить котельную "Северная-1" и пожарное депо.
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