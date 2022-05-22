Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сложных условиях успешно выполняют ответственное задание по возобновлению подачи воды жителям города.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харковводоканал», 21 мая ремонтниками было ликвидировано три повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок пять смотровых колодцев.
В воскресенье, 22 мая, намечено провести комплекс аварийно-восстановительных работ на пяти участках поврежденных водоводов.
Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.
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