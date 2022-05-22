22.05.2022 12:45 Виталий Хиневич
В Харькове мужчина рыл землю и делал фотографии
В Шевченковском районе правоохранители заметили подозрительного мужчину.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 21 мая во время патрулирования Шевченковского района внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Инспекторы обратились к гражданину для проверки.
В ходе проверки правоохранители выявили у мужчины пакеты с химическим веществом. Злоумышленник рассказал, что содержимое в пакетиках наркотическое вещество.
Кроме того, во время беседы с полицейскими мужчина согласился указать места, где он уже успел оставить свертки с наркотическим веществом. Также злоумышленник указал локации, где хранятся химические вещества для дальнейшего распространения.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
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