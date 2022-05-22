22.05.2022 12:45 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина рыл землю и делал фотографии

В Шевченковском районе правоохранители заметили подозрительного мужчину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 21 мая во время патрулирования Шевченковского района внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Инспекторы обратились к гражданину для проверки.

В ходе проверки правоохранители выявили у мужчины пакеты с химическим веществом. Злоумышленник рассказал, что содержимое в пакетиках наркотическое вещество.

Кроме того, во время беседы с полицейскими мужчина согласился указать места, где он уже успел оставить свертки с наркотическим веществом. Также злоумышленник указал локации, где хранятся химические вещества для дальнейшего распространения.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.