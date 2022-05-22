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22.05.2022  12:45   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина рыл землю и делал фотографии

В Шевченковском районе правоохранители заметили подозрительного мужчину.

В Харькове мужчина распространял наркотики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 21 мая во время патрулирования Шевченковского района внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Инспекторы обратились к гражданину для проверки.
 
В ходе проверки правоохранители выявили у мужчины пакеты с химическим веществом.  Злоумышленник рассказал, что содержимое в пакетиках наркотическое вещество.
 
Кроме того, во время беседы с полицейскими мужчина согласился указать места, где он уже успел оставить свертки с наркотическим веществом. Также злоумышленник указал локации, где хранятся химические вещества для дальнейшего распространения.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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