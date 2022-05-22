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22.05.2022  13:29   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.


labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 302 человек. Выздоровело 288 774 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 480 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 4 жителей города Харькова). Три человека заболели в Красноградском районе области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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