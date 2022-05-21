21.05.2022 11:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.



labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 295 человек. Выздоровело 288 505 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 742 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в чнтырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова). По одному человеку заболели в Изюмском, Красноградском и Чугуевском районе области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 мая.