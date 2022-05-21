21.05.2022 11:45 Виталий Хиневич

Игорь Терехов выразил благодарность всем, кто помогал Харькову

Мэр Харькова пообщался с журналистами изданий «Рух ЧЕСНО» и изданию «Зеркало недели».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Мэр Харькова поблагодарил всех, кто в трудное время отправлял в город гуманитарные грузы и помогал обеспечить харьковчан всем необходимым. Однако Игорь Терехов отметил, что благодаря украинским защитникам в городе нет активных боевых действий и Харьков готов к перезапуску экономики.

«Мы же не можем постоянно быть в режиме «дайте-дайте». Мы обязаны сегодня понемногу отходить от гуманитарной помощи и встать самостоятельно на ноги. Как это сделать? Люди должны зарабатывать, должна закрутиться экономика.

Если не будет наполняться бюджет, то мы дойдем до того, что не будет с чего платить пенсии и зарплаты, за что закупать топливо и другие материалы. Понятно, что в стране продолжается война, есть бомбардировки, сохраняется риск ракетных обстрелов и воздушных налетов. Но такая же ситуация и в других городах — Киеве, Львове, Днепре», - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, такой риск будет сохраняться, пока Украина не одержит окончательную победу над оккупантами. Однако в Харькове уже сейчас делают все возможное, чтобы люди могли ходить на работу и зарабатывать деньги. В частности, в разных районах города уже начали курсировать автобусы и троллейбусы. Кроме того, в течение нескольких дней на маршруты выйдут трамваи, а также заработает метро.