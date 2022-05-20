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20.05.2022  13:50   Виталий Хиневич

Игорь Терехов провел телефонный разговор с мэром Нюрнберга

Мэр Харькова обсудил вопросы транспортной инфраструктуры.


Игорь Терехов провел телефонный разговор с мэром Нюрнберга
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что мэр Харькова Игорь Терехов провел телефонный разговор с мэром Нюрнберга Маркусом Кёнигом.
 
Городской голова Харькова поблагодарил жителей немецкого города-побратима за поддержку. По словам мэра, общество побратимства «Харьков - Нюрнберг» собрало средства, и он считает нужным направить их на закупку общественного транспорта, а именно – электробусов. 
 
«Много муниципального транспорта уничтожено агрессором. Я бы хотел, чтобы финансы пошли на закупку транспорта. Это моя большая просьба. Он должен быть электрическим, учитывая, что сейчас в Украине проблемы с топливом», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
В свою очередь мэр Нюрнберга отметил, что электротранспорт – приоритетный вид общественных перевозок. Эта тема актуальна во всем мире, поэтому он окажет содействие Харькову, в том числе в решении этого вопроса.
 
«До войны в Нюрнберге проживало 4 100 украинцев, сейчас – 11 800, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы устроить их жизнь», - подчеркнул Маркус Кёниг.
 
Со своей стороны Игорь Терехов поблагодарил нюрнбергцев за многолетнюю дружбу.
 
«Мы чувствуем вашу поддержку, побратимские отношения и, поверьте, очень ценим», - подчеркнул в разговоре Игорь Терехов.
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  игорь терехов, маркусом кёнигом, транспорт харьков
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