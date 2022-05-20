    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Семейная пара организовала наркобизнес в Харьковской области
20.05.2022  14:30   Виталий Хиневич

Семейная пара организовала наркобизнес в Харьковской области

В Дергачевском районе семейная пара выращивала коноплю.

Наркотики выращивала семейная пара в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что мужчина и женщина возрастом 35 лет, в Дергачевской общине Харьковской области высадили 235 кустов конопли. С растений собирали урожай и производили наркотическое вещество.
 
Наркопредприниматели  4 куста конопли в горшках привезли в квартиру в Салтовском районе города Харьков, где продолжали выращивать. Наркодельцы изготовили около 6 килограмм  каннабиса, который сбывали через интернет наркозависимым лицам.
 
22 декабря 2021 года правоохранители провели обыск в квартире, в ходе было обнаружено и изъято более 80 пакетов, стеклянные емкости, полимерные контейнеры, пакеты с веществом растительного происхождения в сухом и измельченном виде, содержащей особо опасное наркотическое средство каннабиса.
 
В тот же день мужчина и женщина были задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления, были взяты под стражу. На имущество злоумышленников наложен арест.
Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд города Харькова.
 
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия В Харькове за сутки поймали группу людей с наркотиками (фото) 15.05 Криминал и происшествия Копался в земле: в Харькове поймали закладчика (фото) 09.05 Криминал и происшествия Наркотики и пьянство: на харьковском проспекте задержали двух злоумышленников
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 