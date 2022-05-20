20.05.2022 14:30 Виталий Хиневич

Семейная пара организовала наркобизнес в Харьковской области

В Дергачевском районе семейная пара выращивала коноплю.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что мужчина и женщина возрастом 35 лет, в Дергачевской общине Харьковской области высадили 235 кустов конопли. С растений собирали урожай и производили наркотическое вещество.

Наркопредприниматели 4 куста конопли в горшках привезли в квартиру в Салтовском районе города Харьков, где продолжали выращивать. Наркодельцы изготовили около 6 килограмм каннабиса, который сбывали через интернет наркозависимым лицам.

22 декабря 2021 года правоохранители провели обыск в квартире, в ходе было обнаружено и изъято более 80 пакетов, стеклянные емкости, полимерные контейнеры, пакеты с веществом растительного происхождения в сухом и измельченном виде, содержащей особо опасное наркотическое средство каннабиса.

В тот же день мужчина и женщина были задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления, были взяты под стражу. На имущество злоумышленников наложен арест.

Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд города Харькова.