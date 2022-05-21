    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом
21.05.2022  11:57   Рита Парфенова

Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом

20 мая две бригады АО "Харьковоблэнерго" попали под вражеский обстрел.

попали под обстрел Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, сотрудники Харьковоблэнерго днем 20 мая проводили ремонт перекрытия пострадавшей от попадания снарядов закрытой трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи в селе Черкасская Лозовая (Дергачевский район), когда начался обстрел поселка российскими военными. По предварительной информации, огонь велся из реактивных систем "Град". К счастью, никто не пострадал.

С начала войны это уже далеко не первый случай, отметили на предприятии. Электрические сети расположены в открытой местности, поэтому ремонтные бригады становятся настоящими мишенями для артиллерии агрессора. Энергетикам остается только мечтать о каком-либо укрытии или бомбоубежище.

Несмотря на постоянную смертельную угрозу, сотрудники предприятия возобновляют электроснабжение в населенных пунктах Харьковщины.

Источник:   АО Харьковоблэнерго
 Тэги:  облэнерго, обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.03 Криминал и происшествия Агрессия РФ: из-за обстрелов на Харьковщине эвакуировано около 350 человек (фото) 25.06 Экономика и промышленность В Харькове устанавливают современные опоры нового типа 21.05 Образование В Харькове неизвестный с битой напал на энергетиков (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 