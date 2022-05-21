21.05.2022 11:57 Рита Парфенова

Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом

20 мая две бригады АО "Харьковоблэнерго" попали под вражеский обстрел.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, сотрудники Харьковоблэнерго днем 20 мая проводили ремонт перекрытия пострадавшей от попадания снарядов закрытой трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи в селе Черкасская Лозовая (Дергачевский район), когда начался обстрел поселка российскими военными. По предварительной информации, огонь велся из реактивных систем "Град". К счастью, никто не пострадал.

С начала войны это уже далеко не первый случай, отметили на предприятии. Электрические сети расположены в открытой местности, поэтому ремонтные бригады становятся настоящими мишенями для артиллерии агрессора. Энергетикам остается только мечтать о каком-либо укрытии или бомбоубежище.

Несмотря на постоянную смертельную угрозу, сотрудники предприятия возобновляют электроснабжение в населенных пунктах Харьковщины.