Ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом

20 мая две бригады АО "Харьковоблэнерго" попали под вражеский обстрел.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, сотрудники Харьковоблэнерго днем 20 мая проводили ремонт перекрытия пострадавшей от попадания снарядов закрытой трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи в селе Черкасская Лозовая (Дергачевский район), когда начался обстрел поселка российскими военными. По предварительной информации, огонь велся из реактивных систем "Град". К счастью, никто не пострадал.
С начала войны это уже далеко не первый случай, отметили на предприятии. Электрические сети расположены в открытой местности, поэтому ремонтные бригады становятся настоящими мишенями для артиллерии агрессора. Энергетикам остается только мечтать о каком-либо укрытии или бомбоубежище.
Несмотря на постоянную смертельную угрозу, сотрудники предприятия возобновляют электроснабжение в населенных пунктах Харьковщины.
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