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21.05.2021  15:07   

В Харькове неизвестный с битой напал на энергетиков (ВИДЕО)

Во время расчистки трассы воздушной линии в Индустриальном районе Харькова неизвестный мужчина совершил нападение на автовышку, принадлежащую АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По словам электромонтеров, 19 мая они осуществляли обрезку деревьев на ул. Луи Пастера. В это время неизвестный мужчина вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, держа в руках предмет, похожий на бейсбольную биту, и начал наносить удары по служебному автомобилю. После этого он вернулся к машине и уехал с места происшествия.

В результате нападения служебный автомобиль энергетиков получил многочисленные повреждения. К счастью сами работники не пострадали.

О случившемся сотрудники "Харьковоблэнерго" сообщили в правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Тэги:  нападение, облэнерго
 
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