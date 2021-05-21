21.05.2021 15:25

Кризис во втором по важности университете страны: противостояние за кресло ректора вуза

Несколько месяцев назад ректор второго по важности научного центра страны ХНУ имени В.Н. Каразина заявил, что подает в отставку. Это дало старт новой предвыборной кампании среди претендентов на кресло ректора. Однако без конфликтов не обошлось.

Сергей Шульга, декан Радиофизического факультета, напрямую объявил нынешнего ректора Виля Бакирова в том, что тот «не дал коллективу услышать то, что он хотел донести». Более двухсот человек так и не смогли присоединиться к трансляции кандидата в ZOOM, а в YouTube подключили только через 20 минут после начала выступления.

Скрин со страницы Сергея Шульги

Реакция на такое заявление последовала пратически незамедлительно. Нынешний ректор Каразина заявил, что он к этому случаю не может быть причастен, а вся вина в случившемся лежит строго на техническом сбое, который произошел в оргкомитете университета. Виль Бакиров так же заявил, что если в течение ближайшего времени не поступят официальные извинения от декана РБЕКС, то он подаст на него в суд по факту клеветы.

Скрин со страницы Сергея Шульги

Извинения все таки последовали, но в очень осторожной и опозиционной формулировке. Он попросил прощения не у самого Виля Бакирова, а у трудового коллектива, который занимался организацией даной встречи. Он так же намекнул, что отношения к социологу он не изменил. Он с радостью заберет все свои слова назад, если встреча все таки пройдет, и при этом без сбоев.

Скрин со страницы Сергея Шульги

А мы напомним, что выборы ректора в ХНУ имени Каразина пройдут 26 мая в офлайн-формате. На должность претендуют четыре кандидата. После 22 лет на должности ректора вуза Виль Бакиров написал заявление об увольнении с должности и решил не идти на выборы. Свой поступок объяснил тем, что ему стало трудно объединять административные и профессорские функции. При этом Бакиров продолжает исполнять обязанности ректора, пока не выберут нового.