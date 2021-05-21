21.05.2021 15:39

В Харькове появятся подземные контейнеры для мусора

Об этом заявили специалисты Харькова.



//izi.ua

Как сообщает собственный корресподент РЕДПОСТ , в Харькове могут появиться подземные контейнеры для мусора.

Об этом заявили специалисты, отталкиваясь от рекомендаций Кабмина.

По словам експертов, уже сейчас муниципалитет ведет переговоры с крупнейшимим харьковскими застройщиками, чтобы они во время возведения зданий учитывали помещения с подземными контейнерами для ТБО.

Давая комментирий по этому вопросу директор КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" Фазиль Абасов отметил:

"Хорошее направление. Мы считаем, что мы этим строительным компаниям даем необходимые технические условия правильной застройки с учетом помещения для контейнеров. И через год-полтора предприятие будет готово приобрести спецтехнику, которая будет убирать из подъемных хранилищ заполненые мусором контейнеры.

Как сообщили на предприятии, помимо техники для сбора мусора из подземных контейнеров, планируют докупить еще несколько машин для модернизации авпопарка.

Директор КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" Фазиль Абасов отметил:

"Для того, чтобы планомерно и качественно оказывать услуги нам необходимо в следующем году обновить парк - примерно 10 мусоровозов и несколько единиц бункеровозов для того, чтобы дорасставить и заменить контейнера старого образца объемами 0,9 емкостями европейского образца. Эту работу необходимо провести в трех районах".