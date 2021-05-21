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21.05.2021  16:24   

Афера в Харькове: псевдокопы пытали и грабили наркодилеров

Бандитов поймала полиция.

 
В Харькове псевдокопы грабили наркодилеров. Новости Харькова
 
Как сообщает Редпост со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции, 20 мая 2021 года силовики провели обыски в квартирах главы банды и ее участников. 
 
Среди задержанных - три грабителя-рецидивиста.
 
Кроме вымогательства средств на их счету - похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж. 
 
Злоумышленники нападали на наркоманов и дилеров.
 
Они выдавали себя за копов, вымогали деньги, угрожая задержанием и тюрьмой.
 
 Тех, кто отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или имущество их родственников. 
 
Фигурантам сообщили о подозрении:
 
  • в незаконном лишении свободы 
  • вымогательстве
  • незаконном завладении транспортным средством
  • самовольном присвоении силовых полномочий и званий. 
 
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Напомним, 20 мая 2021 года на трассе Киев-Житомир задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, вымогательство, похищение, насилие, пытки
 
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