В Харькове псевдокопы грабили наркодилеров. Новости Харькова

21.05.2021 16:24

Афера в Харькове: псевдокопы пытали и грабили наркодилеров

Бандитов поймала полиция.

Как сообщает Редпост со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции, 20 мая 2021 года силовики провели обыски в квартирах главы банды и ее участников.

Среди задержанных - три грабителя-рецидивиста. Кроме вымогательства средств на их счету - похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж. Злоумышленники нападали на наркоманов и дилеров. Они выдавали себя за копов, вымогали деньги, угрожая задержанием и тюрьмой. Тех, кто отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или имущество их родственников.

Фигурантам сообщили о подозрении:

в незаконном лишении свободы

вымогательстве

незаконном завладении транспортным средством

самовольном присвоении силовых полномочий и званий.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.