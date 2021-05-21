В Харькове псевдокопы грабили наркодилеров. Новости Харькова

21.05.2021 16:24
Афера в Харькове: псевдокопы пытали и грабили наркодилеров
Бандитов поймала полиция.
Как сообщает Редпост со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции, 20 мая 2021 года силовики провели обыски в квартирах главы банды и ее участников.
Среди задержанных - три грабителя-рецидивиста.
Кроме вымогательства средств на их счету - похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж.
Злоумышленники нападали на наркоманов и дилеров.
Они выдавали себя за копов, вымогали деньги, угрожая задержанием и тюрьмой.
Тех, кто отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или имущество их родственников.
Фигурантам сообщили о подозрении:
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в незаконном лишении свободы
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вымогательстве
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незаконном завладении транспортным средством
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самовольном присвоении силовых полномочий и званий.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 20 мая 2021 года на трассе Киев-Житомир задержали
участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей.
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