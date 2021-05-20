В Харькове задержаны дерзкая банда грабителей. Новости Харькова

20.05.2021 17:58

Разбойничий налет в Харькове: появилось видео задержания грабителей (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове задержана банда гастролеров.

Как сообщает ГУ Нацполиции, копы задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

С огнестрельным и холодным оружием злоумышленники жестко нападли на дома жителей, и офисы.

Требуя деньги и ценности, связывали и пытали потерпевших, в том числе утюгом.

Предварительно общая сумма ущерба составляет более 200 000 долларов. Сегодня, 20 мая, полицейские задержали трех активных участников группировки на трассе Киев-Житомир.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции разоблачили и задокументировали преступную деятельность организованной группы лиц.

Полицейские установили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали устойчивое вооруженное огнестрельным и холодным оружием преступную группировку для систематического совершения разбойных нападений.

Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени.

«Эта группа совершила ряд жестоких преступлений на территории государства, работала достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу », - сообщил Игорь Клименко.

По словам председателя Нацполиции, разбойные нападения совершали как на частные дома, так и на офисные помещения предприятий и учреждений.Ранее судимые за совершение аналогичных преступлений на территории Украины злоумышленники специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.

«Группа достаточно тщательно готовила свои преступления и затем совершала их по утвержденному сценарию. Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку », - сказал глава Нацполиции.

Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием, используя специально приобретенные средства для совершения преступлений.

Так, в мае этого года совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Участники группы пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 000 евро, 50 000 долларов США, изделиями из золота.

Сейчас задокументировано причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно злоумышленники завладели денежными средствами более чем 200 000 долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.

Сегодня, 20 мая, на трассе Киев-Житомир оперативники УСР во Львовской области совместно с работниками полиции Киевской и Харьковской областей, с привлечением спецподразделения КОРД полиции Киевщины задержали трех активных участников преступной группировки.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и вручения им сообщения о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также пока полицейские проверяют причастность этой группы к совершению других уголовных