20.05.2021 17:49

В Харькове летом откроют библиотеку на Северной Салтовке

Об этом сегодня, 20 мая 2021 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



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Капремонт в новом помещении библиотеки-филиала №50 Киевского района, будет завершен до 1 августа 2021 года.

Как сообщила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, ранее библиотека находилась в помещении детского сада №108, но после его ремонта и открытия там новых групп библиотеку временно закрыли.

Как отметила глава района, на Северной Салтовке живет около 35 тысяч человек взрослого населения.

После закрытия библиотеки у них нет ни одного места для интеллектуального досуга.

«По просьбе жителей, мы приняли решение открыть библиотеку в помещении на улице Натальи Ужвий, 82, которое ранее находилось на балансе Нацполиции и более пяти лет не использовалось по назначению», - отметила Нелли Казанжиева.

По словам Игоря Терехова, в скором времени здесь начнется капитальный ремонт, и уже к августу библиотека сможет принимать посетителей.

Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы, в связи с тем, что были обращения от жителей Киевского района с просьбой открыть эту библиотеку, она будет открыта в течение двух месяцев.

Более того, здесь люди смогут проводить свой досуг.

Это будет не просто библиотека, а клуб по месту жительства.

По его словам, в библиотеке будут проходить мастер-классы, выставки, курсы компьютерной грамотности, поэтические вечера и другие культурные мероприятия.