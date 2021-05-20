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20.05.2021  17:49   

В Харькове летом откроют библиотеку на Северной Салтовке

Об этом сегодня, 20 мая 2021 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.


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Капремонт в новом помещении библиотеки-филиала №50 Киевского района, будет завершен до 1 августа 2021 года.
 
Как сообщила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, ранее библиотека находилась в помещении детского сада №108, но после его ремонта и открытия там новых групп библиотеку временно закрыли.
 
Как отметила глава района, на Северной Салтовке живет около 35 тысяч человек взрослого населения.
 
После закрытия библиотеки у них нет ни одного места для интеллектуального досуга.
 
«По просьбе жителей, мы приняли решение открыть библиотеку в помещении на улице Натальи Ужвий, 82, которое ранее находилось на балансе Нацполиции и более пяти лет не использовалось по назначению», - отметила Нелли Казанжиева.
 
По словам Игоря Терехова, в скором времени здесь начнется капитальный ремонт, и уже к августу библиотека сможет принимать посетителей.
 
Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы, в связи с тем, что были обращения от жителей Киевского района с просьбой открыть эту библиотеку, она будет открыта в течение двух месяцев.
 
Более того, здесь люди смогут проводить свой досуг.
 
Это будет не просто библиотека, а клуб по месту жительства.
 
По его словам, в библиотеке будут проходить мастер-классы, выставки, курсы компьютерной грамотности, поэтические вечера и другие культурные мероприятия.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, библиотека, харьков, капремонт, клуб, северная салтовка, выставки, мастер-классы, курсы
 
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