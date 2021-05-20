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20.05.2021  17:19   

Связали и пытали утюгом: в Харькове ограбили женщину на 3 миллиона (ФОТО)

В Харькове поймали трех грабителей, ворвавшихся в дом и мучавших хозяйку.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова занялась разбойнчьем нападением на дом.
 
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Амиль Омаров, ночью 19 мая 2021 года на дом по улице Академика Погорелова в Харькове ворвались трое мужчин.
 
Его 56-летняя хозяйка уже спала.
 
Шум взламываемой двери разбудил женщину.
 
Отправившись посмотреть, что случилось, она увидела налетчиков.
 
Один из них ударил ее в лицо, от чего женщина упала на пол.
 
Преступники связали ей руки и ноги скотчем.
 
Злоумышленники, угрожая, требовали отдать деньги.
 
Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала их.
 
Но грабителям этого оказалось мало.
 
Они потребовали, чтобы женщина сказала,  где в доме находится сейф.
 
Она отрицала, что он у нее есть.
 
Тогда разбойники включили утюг и стали прикладывать его к телу потерпевшей, от чего женщина потеряла сознание.
 
Приведя ее в чувство, мужчины стали угрожать, что продолжат пытки.
 
Потерпевшая рассказала, где хранит средства и ценные вещи, имеющиеся в доме, после чего нападавшие забрали их и исчезли.
 
Добычей злоумышленников стали денежные средства на сумму 60 000 евро, 50 000 долларов США, а также изделия из золота, наручные часы.
 
20 апреля трое нападающих задержаны на трассе Киев-Житомир вблизи столицы.
 
Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области и Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, пытали утюгом, харьков, изибиение, воровство, разбой, насилие, налет, ворвался в дом
 
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