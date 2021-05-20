20.05.2021 17:19

Связали и пытали утюгом: в Харькове ограбили женщину на 3 миллиона (ФОТО)

В Харькове поймали трех грабителей, ворвавшихся в дом и мучавших хозяйку.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова занялась разбойнчьем нападением на дом.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Амиль Омаров, ночью 19 мая 2021 года на дом по улице Академика Погорелова в Харькове ворвались трое мужчин.

Его 56-летняя хозяйка уже спала.

Шум взламываемой двери разбудил женщину.

Отправившись посмотреть, что случилось, она увидела налетчиков.

Один из них ударил ее в лицо, от чего женщина упала на пол.

Преступники связали ей руки и ноги скотчем.

Злоумышленники, угрожая, требовали отдать деньги.

Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала их.

Но грабителям этого оказалось мало.

Они потребовали, чтобы женщина сказала, где в доме находится сейф.

Она отрицала, что он у нее есть.

Тогда разбойники включили утюг и стали прикладывать его к телу потерпевшей, от чего женщина потеряла сознание.

Приведя ее в чувство, мужчины стали угрожать, что продолжат пытки.

Потерпевшая рассказала, где хранит средства и ценные вещи, имеющиеся в доме, после чего нападавшие забрали их и исчезли.

Добычей злоумышленников стали денежные средства на сумму 60 000 евро, 50 000 долларов США, а также изделия из золота, наручные часы.

20 апреля трое нападающих задержаны на трассе Киев-Житомир вблизи столицы.

Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области и Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.