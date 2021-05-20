В Харькове осужден директор ночного клуба. Новости Харькова

20.05.2021 16:37

В Харькове осудили директора ночного клуба

Бизнесмен осужден за нарушение ограничений.

Червонозаводский райсуд Харькова признал виновным 36-летнего директора ночного клуба по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней и назначил наказание в виде штрафа в размере в тридцать четыре тысячи гривен.

Как рассказал руководитель Слободской окружной прокуратуры Игорь Белодед, в декабре 2020 года директор ночного клуба, вопреки запрету работы с 23-х и до 7 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., организовал работу ночного клуба.