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20.05.2021  16:37   

В Харькове осудили директора ночного клуба

Бизнесмен осужден за нарушение ограничений.

В Харькове осужден директор ночного клуба. Новости Харькова
Червонозаводский райсуд Харькова признал виновным 36-летнего директора ночного клуба по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней и назначил наказание в виде штрафа в размере в тридцать четыре тысячи гривен. 
 
Как рассказал руководитель Слободской окружной прокуратуры Игорь Белодед, в декабре 2020 года директор ночного клуба, вопреки запрету работы с 23-х и до 7 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., организовал работу ночного клуба.
 
 
Тэги:  осужден директор, ночной клуб, харьков, карантин
 
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