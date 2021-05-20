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20.05.2021  16:19   

КВН: В Харькове определился чемпион лиги

Финальная игра сезона 2020/2021 Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоялась 19 мая 2021 года в Харькове.

В Харькове определился чемпион лиги КВН. Новости Харькова
За чемпионский титул сезона схлестнулись семь лучших студенческих команд Харькова.
 
Они соревновались в конкурсах «Визитка», «Пародия» и конкурс «Ситуация» с членами жюри».
 
Сильнешей стала команда «Подруги твоего парня» Харьковской государственной академии культуры.
 
Участники финала получили кубки, медали и подарки от партнеров мероприятия.
 
Организатор турнира - Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
 
Игры Молодежной лиги КВН проходят под патронатом секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
 
 
Тэги:  квн, чемпион, харьков, лига
 
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