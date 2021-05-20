В Харькове определился чемпион лиги КВН. Новости Харькова

20.05.2021 16:19

КВН: В Харькове определился чемпион лиги

Финальная игра сезона 2020/2021 Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоялась 19 мая 2021 года в Харькове.

За чемпионский титул сезона схлестнулись семь лучших студенческих команд Харькова.

Они соревновались в конкурсах «Визитка», «Пародия» и конкурс «Ситуация» с членами жюри».

Сильнешей стала команда «Подруги твоего парня» Харьковской государственной академии культуры.

Участники финала получили кубки, медали и подарки от партнеров мероприятия.

Организатор турнира - Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Игры Молодежной лиги КВН проходят под патронатом секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.