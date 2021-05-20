ДТП: в Харькове легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на печально известном перекрестке - новое ДТП.
На этот раз пересечение Алешина и Библика не смогли без проблем проехать две иномарки.
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На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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