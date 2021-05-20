20.05.2021 15:43

ДТП: в Харькове легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на печально известном перекрестке - новое ДТП.

На этот раз пересечение Алешина и Библика не смогли без проблем проехать две иномарки.

Подробностей пока нет.