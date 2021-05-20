20.05.2021 15:24

В Харькове первую дозу вакцины получили 10 000 человек, две дозы - более 500.

В Харькове набирает обороты кампания по иммунизации против коронавируса. Полностью вакцинацию прошли полтысячи человек.

Об этом журналистам РЕДПОСТ сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, первую дозу вакцины CoronaVac и AstraZeneca (Covishield) получили почти 10 000 человек, две дозы - более 500.

Также в ближайшее время Харьков ждет вакцину производства Pfizer-BioNTech. Этой вакциной, по протоколу, должны прививать врачей и учителей. Для этих целей, говорит Горбунова-Рубан, оснащены 34 кабинета для вакцинации, которые обеспечены медицинскими бригадами и всем необходимым. За один день эти бригады могут вакцинировать порядка полутора тысяч человек. Отмечается, что при необходимости, время работы медбригад могут продлить до двух смен. Соответственно провакцинировать они смогут уже около 2000 человек.

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