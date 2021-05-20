В Харькове избили подростка. Новости Харькова

20.05.2021 15:11

В Харькове избит подросток: полиция занялась расследованием

Копы расследуют обстоятельства избиения подростка в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 мая 2021 года в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области медики сообщили, что на улице Менделеева был избит 13-летний мальчик.

Его доставили в городскую отоларингологическую клиническую больницу.

С заявлением в полицию также пришла и мать парня.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Виновным в избиении грозит штраф (до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан) или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция выясняет обстоятельств нападения и разыскивает тех, кто причастен к преступлению.

Назначена судмедэкспертиза.