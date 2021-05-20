Главная ВИДЕО Реконструкция Харьковского зоопарка вышла на финишную прямую (ВИДЕО)
20.05.2021  14:05   

Реконструкция Харьковского зоопарка вышла на финишную прямую (ВИДЕО)

Работы на территории зоопарка вышли на финишную прямую. Открытие обновленного Харьковского зоопарк запланировано на День города.
 

Тэги:  зоопарк, реконструкция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Харьковский зоопарк Жираф, пингвины, кенгуру и лемуры: новые животные появятся в Харьковском зоопарке к открытию 18.05 Живая природа Депутаты Харьковского городского совета ознакомились с реконструкцией Харьковского зоопарка (ФОТО)   13.05 Харьковский зоопарк Дом мечты для слонов Харьковского зоопарка (ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 