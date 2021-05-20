20.05.2021 13:50

Харьковчанин с ножом отправился за город ограбить магазин (ВИДЕО, ФОТО)

Вычислить преступника помог его автомобиль, попавший на камеры наблюдения.

Утром 19 мая в поселке Малая Даниловка пытались ограбить магазин на улице Пушкинской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной Нацполиции.

Неизвестный зашел в магазин, купил пластиковую бутылку напитка, потом достал нож, запрыгнул на прилавок и, угрожая продавщице, попытался открыть кассу.

Попытка успехом не увенчалась и мужчина сбежал ни с чем.

Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли видео с камеры видеонаблюдения и выяснили, что нападавший уехал на автомобиле «Опель».

Личность злоумышленника установили быстро – им оказался 38-летний харьковчанин.

Его задержали у подъезда дома по месту жительства. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное 38-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.