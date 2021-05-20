Вычислить преступника помог его автомобиль, попавший на камеры наблюдения.
Утром 19 мая в поселке Малая Даниловка пытались ограбить магазин на улице Пушкинской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной Нацполиции.
Неизвестный зашел в магазин, купил пластиковую бутылку напитка, потом достал нож, запрыгнул на прилавок и, угрожая продавщице, попытался открыть кассу.
Попытка успехом не увенчалась и мужчина сбежал ни с чем.
Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли видео с камеры видеонаблюдения и выяснили, что нападавший уехал на автомобиле «Опель».
Личность злоумышленника установили быстро – им оказался 38-летний харьковчанин.
Его задержали у подъезда дома по месту жительства. Вещественные доказательства изъяты.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное 38-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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