Укрзалізниця запустила транзитом через Харьков поезд из Лисичанска в Одессу.
Маршрут поезда № 269/270 Лисичанск - Одесса уже несколько раз анонсировался, но запустят его только сейчас, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрзалізницю.
Новый маршрут запустят с 3 июня.
Из Лисичанскаяон будет курсировать через день по нечетным числам: отправление из Лисичанска в 17:04, прибытие в Одессу в 12:10.
Из Одессы поезд будет отправляться через день по четным числам: отправление из Одессы в 19:21, прибытие в Лисичанск в 15:34.
Комментариев: 0
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажность:
давление:
ветер: