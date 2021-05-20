20.05.2021 13:00

Едем на море: из Харькова в Одессу теперь можно добраться на новом поезде

Укрзалізниця запустила транзитом через Харьков поезд из Лисичанска в Одессу.

Маршрут поезда № 269/270 Лисичанск - Одесса уже несколько раз анонсировался, но запустят его только сейчас, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрзалізницю.



Новый маршрут запустят с 3 июня.

Из Лисичанскаяон будет курсировать через день по нечетным числам: отправление из Лисичанска в 17:04, прибытие в Одессу в 12:10.



Из Одессы поезд будет отправляться через день по четным числам: отправление из Одессы в 19:21, прибытие в Лисичанск в 15:34.