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20.05.2021  13:00   

Едем на море: из Харькова в Одессу теперь можно добраться на новом поезде

Укрзалізниця запустила транзитом через Харьков поезд из Лисичанска в Одессу.

Укрзалізниця запустила через Харьков поезд из Лисичанска в Одессу

Маршрут поезда № 269/270 Лисичанск - Одесса уже несколько раз анонсировался, но запустят его только сейчас, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрзалізницю.

Новый маршрут запустят с 3 июня.

Из Лисичанскаяон будет курсировать через день по нечетным числам: отправление из Лисичанска в 17:04, прибытие в Одессу в 12:10.

Из Одессы поезд будет отправляться через день по четным числам: отправление из Одессы в 19:21, прибытие в Лисичанск в 15:34.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, харьков, одесса
 
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