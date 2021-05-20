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20.05.2021  12:32   

Виктор Ляшко назначен министром здравоохранения (ВИДЕО)

Новоназначенным министр пообещал к осени «совсем другую готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».

Верховная Рада Украины назначила Виктора Ляшко новым главой Минздрава

На заседании 20 мая Верховная Рада Украины назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

За 41-летнего кандидата проголосовали 262 народных депутата.

Перед голосование спикер Рады предоставил Виктору Ляшко слово для выступления.

Кандидат отметил, что приоритетом для него в работе является преодоление коронавирусной болезни.

«Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать, но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя... Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».

По словам Ляшко Украине нужно собственное производство иммунобиологических препаратов. Это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины.

 

Тэги:  ляшко, министр здравоохранения
 
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