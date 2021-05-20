Верховная Рада Украины назначила Виктора Ляшко новым главой Минздрава

20.05.2021 12:32

Виктор Ляшко назначен министром здравоохранения (ВИДЕО)

Новоназначенным министр пообещал к осени «совсем другую готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».

На заседании 20 мая Верховная Рада Украины назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.



За 41-летнего кандидата проголосовали 262 народных депутата.



Перед голосование спикер Рады предоставил Виктору Ляшко слово для выступления.



Кандидат отметил, что приоритетом для него в работе является преодоление коронавирусной болезни.



«Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать, но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя... Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».



По словам Ляшко Украине нужно собственное производство иммунобиологических препаратов. Это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины.