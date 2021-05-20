Верховная Рада Украины назначила Виктора Ляшко новым главой Минздрава

Новоназначенным министр пообещал к осени «совсем другую готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».
На заседании 20 мая Верховная Рада Украины назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
За 41-летнего кандидата проголосовали 262 народных депутата.
Перед голосование спикер Рады предоставил Виктору Ляшко слово для выступления.
Кандидат отметил, что приоритетом для него в работе является преодоление коронавирусной болезни.
«Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать, но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя... Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий».
По словам Ляшко Украине нужно собственное производство иммунобиологических препаратов. Это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины.
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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