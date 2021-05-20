20.05.2021 11:51

День вышиванки: какие цены в Харькове на популярную национальную одежду (ФОТО)

К празднику одежды, определяющей нацию, в Харькове можно купить рубашки, платья и костюмы в этностиле.

На одном из харьковских базаров выбор на любой кошелек, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТА.



Рубашки из полистирола и трикотажа с машинной вышивкой предлагают за 250-450 грн. А если зайти вглубь рядов, можно найти или сторговаться за 200.



Стоимость рубашек из хлопка или льна сразу удваивается. Мужская рубашка с машинной вышивкой стоит в среднем 700 гривен, с ручной – 800.

Детский костюм с юбкой стоит 550 гривен, отдельно блузка – 350.



Женское платье предлагают за 2000, блузки – за 800 гривен.

Многоразовые защитные маски из хлопка и льна в этностиле можно приобрести от 40 до 80 гривен.



Напомним, сегодня в центре Харькова пройдет традиционный парад вышиванок. В 18.00 от памятника Независимости на площади Конституции колонна демонстрантов пройдет по Сумкой до площади Свободы (волонтерская палатка) пройдет Парад вышиванок. Кстати, желающий поучаствовать в шествии, понадобится еще и рушник – ими будут формировать колонны с положенными по карантину 1,5-метровым расстоянием. Маски, естественно, обязательны.