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20.05.2021  11:51   

День вышиванки: какие цены в Харькове на популярную национальную одежду (ФОТО)

К празднику одежды, определяющей нацию, в Харькове можно купить рубашки, платья и костюмы в этностиле.

Сколько стоят вышиванки в Харькове

На одном из харьковских базаров выбор на любой кошелек, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТА.

Рубашки из полистирола и трикотажа с машинной вышивкой предлагают за 250-450 грн. А если зайти вглубь рядов, можно найти или сторговаться за 200.

Стоимость рубашек из хлопка или льна сразу удваивается. Мужская рубашка с машинной вышивкой стоит в среднем 700 гривен, с ручной – 800.

Детский костюм с юбкой стоит 550 гривен, отдельно блузка – 350.

Женское платье предлагают за 2000, блузки – за 800 гривен.

Многоразовые защитные маски из хлопка и льна в этностиле можно приобрести от 40 до 80 гривен.

Напомним, сегодня  в центре Харькова пройдет традиционный парад вышиванок. В 18.00 от памятника Независимости на площади Конституции колонна демонстрантов пройдет по Сумкой до площади Свободы (волонтерская палатка) пройдет Парад вышиванок. Кстати, желающий поучаствовать в шествии, понадобится еще и рушник – ими будут формировать колонны с положенными по карантину 1,5-метровым расстоянием. Маски, естественно, обязательны.

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Тэги:  вышиванка, цена, харьков
 
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