К празднику одежды, определяющей нацию, в Харькове можно купить рубашки, платья и костюмы в этностиле.
На одном из харьковских базаров выбор на любой кошелек, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТА.
Рубашки из полистирола и трикотажа с машинной вышивкой предлагают за 250-450 грн. А если зайти вглубь рядов, можно найти или сторговаться за 200.
Стоимость рубашек из хлопка или льна сразу удваивается. Мужская рубашка с машинной вышивкой стоит в среднем 700 гривен, с ручной – 800.
Детский костюм с юбкой стоит 550 гривен, отдельно блузка – 350.
Женское платье предлагают за 2000, блузки – за 800 гривен.
Многоразовые защитные маски из хлопка и льна в этностиле можно приобрести от 40 до 80 гривен.
Напомним, сегодня в центре Харькова пройдет традиционный парад вышиванок. В 18.00 от памятника Независимости на площади Конституции колонна демонстрантов пройдет по Сумкой до площади Свободы (волонтерская палатка) пройдет Парад вышиванок. Кстати, желающий поучаствовать в шествии, понадобится еще и рушник – ими будут формировать колонны с положенными по карантину 1,5-метровым расстоянием. Маски, естественно, обязательны.
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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