21.05.2021 10:03

Чем запомнился Харьковский парад вышиванок-2021. Большой фоторепортаж

Сотни харьковчан прошлись по центральной улице города в честь Дня вышиванки.

Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на правоохранительные органы, в торжествах принимало участие около 650 человек.



Харьковчане в национальной украинской одежде - в вышитых рубашках, платьях, платках - собрались на пл. Конституции, чтобы пройтись маршем по ул. Сумской. Участники мероприятия развернули огромный флаг Украины и пронесли его по центральной улице города.



От памятника Независимости они колонной дошли до пл. Свободы, где состоялся импровизированный концерт и желающие могли сфотографироваться в национальной одежде.



Справка. День вышиванки - международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. День вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая, в будний день. Таким образом основатели акции хотели подчеркнуть, что вышиванка – это не праздничная одежда, а органичная составляющая жизни и культуры украинцев. К празднику может присоединиться любой желающий, надев вышиванку.