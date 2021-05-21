Сотни харьковчан прошлись по центральной улице города в честь Дня вышиванки.
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на правоохранительные органы, в торжествах принимало участие около 650 человек.
Харьковчане в национальной украинской одежде - в вышитых рубашках, платьях, платках - собрались на пл. Конституции, чтобы пройтись маршем по ул. Сумской. Участники мероприятия развернули огромный флаг Украины и пронесли его по центральной улице города.
От памятника Независимости они колонной дошли до пл. Свободы, где состоялся импровизированный концерт и желающие могли сфотографироваться в национальной одежде.
Справка. День вышиванки - международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. День вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая, в будний день. Таким образом основатели акции хотели подчеркнуть, что вышиванка – это не праздничная одежда, а органичная составляющая жизни и культуры украинцев. К празднику может присоединиться любой желающий, надев вышиванку.
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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