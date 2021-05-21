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21.05.2021  10:03   

Чем запомнился Харьковский парад вышиванок-2021. Большой фоторепортаж

Сотни харьковчан прошлись по центральной улице города в честь Дня вышиванки.

Девушки в вышиванках фотографируются с флагом Украины на площади Конституции в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на правоохранительные органы, в торжествах принимало участие около 650 человек.

Харьковчане в национальной украинской одежде - в вышитых рубашках, платьях, платках - собрались на пл. Конституции, чтобы пройтись маршем по ул. Сумской. Участники мероприятия развернули огромный флаг Украины и пронесли его по центральной улице города.

От памятника Независимости они колонной дошли до пл. Свободы, где состоялся импровизированный концерт и желающие могли сфотографироваться в национальной одежде.

Справка. День вышиванки - международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. День вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая, в будний день. Таким образом основатели акции хотели подчеркнуть, что вышиванка – это не праздничная одежда, а органичная составляющая жизни и культуры украинцев. К празднику может присоединиться любой желающий, надев вышиванку.

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Тэги:  парад вышиванок, харьков, сумская, вышиванка, площадь свободы
 
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