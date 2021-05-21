21.05.2021 09:20

Где в Харькове не будет воды 21 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 65 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №3, стояк) до 20:00 21 мая.



Новобаварский район:

ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 21 мая.



Основянский район:

пер. Карбышева, 3 до 20:00 21 мая.



Слободской район:

ул. Киргизская, 9-а (п. №3, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №6) до 20:00 21 мая.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 21 мая;

ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Житная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с) до 20:00 21 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197-в до 20:00 21 мая.