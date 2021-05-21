В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 65 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №3, стояк) до 20:00 21 мая.
Новобаварский район:
ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 21 мая.
Основянский район:
пер. Карбышева, 3 до 20:00 21 мая.
Слободской район:
ул. Киргизская, 9-а (п. №3, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №6) до 20:00 21 мая.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 21 мая;
ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Житная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с) до 20:00 21 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197-в до 20:00 21 мая.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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