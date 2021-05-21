От удара "Волга" разлетелась на две части и загорелась.
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Утром, 21 мая на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района произошло ДТП. По словам спасателей произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и ГАЗ 31029. В результате столкновения у последнего автомобиля оторвало переднюю часть моторного отсека, где произошло возгорание.
Пожарные, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, оперативно ликвидировали огонь.
Пострадавших водителей автомобилей госпитализировали в медучреждение Харькова.
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Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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