Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом в лобовом ДТП ГАЗ 31029 разорвало на две части (ФОТО, ВИДЕО)
21.05.2021  09:28   

Под Харьковом в лобовом ДТП ГАЗ 31029 разорвало на две части (ФОТО, ВИДЕО)

От удара "Волга" разлетелась на две части и загорелась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Утром, 21 мая на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района произошло ДТП. По словам спасателей произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и ГАЗ 31029. В результате столкновения у  последнего автомобиля оторвало переднюю часть моторного отсека, где произошло возгорание.

Пожарные, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, оперативно ликвидировали огонь.

Пострадавших водителей автомобилей госпитализировали в медучреждение Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, лобовое столкновение
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове легковушки не поделили перекресток (ФОТО) 19.05 Криминал и происшествия Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП под Новомосковском (ВИДЕО, ФОТО) 19.05 Криминал и происшествия Жуткое ДТП на трассе Харьков – Днепр: рейсовый автобус в кювете, фура потеряла прицепы (ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 