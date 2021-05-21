21.05.2021 09:28

Под Харьковом в лобовом ДТП ГАЗ 31029 разорвало на две части (ФОТО, ВИДЕО)

От удара "Волга" разлетелась на две части и загорелась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Утром, 21 мая на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района произошло ДТП. По словам спасателей произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и ГАЗ 31029. В результате столкновения у последнего автомобиля оторвало переднюю часть моторного отсека, где произошло возгорание.

Пожарные, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, оперативно ликвидировали огонь.

Пострадавших водителей автомобилей госпитализировали в медучреждение Харькова.



